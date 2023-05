Der am 19. April vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken begonnene Prozess gegen zwei Männer (32 und 42 Jahre alt) aus Pirmasens wegen schweren Raubes wurde wegen Erkrankung eines Richters ausgesetzt. Das heißt, dass der Prozess geplatzt ist. Die beiden Männer waren angeklagt, am 5. Mai 2020 in den frühen Morgenstunden einen alten Bekannten in dessen Wohnung aufgesucht, mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und dabei schwer verletzt zu haben. Im Anschluss daran sollen sie einen Rucksack mit Inhalt mitgenommen haben. Laut Auskunft des Vorsitzenden Richters Andreas Herzog sei der Richter länger erkrankt, es sei zu erwarten, dass der Zeitrahmen einer zulässigen Unterbrechung überschritten werde. Der Prozess müsse von Neuem beginnen.