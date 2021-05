Das Schöffengericht beim Amtsgericht Pirmasens verurteilte am Donnerstag zwei 50- und 40-jährige Männer wegen gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahls, den jüngeren außerdem wegen Diebstahls und Urkundenfälschung in vier Fällen. Der Ältere muss für ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis, der Jüngere für zwei Jahre.

Die Staatsanwaltschaft legte den beiden Angeklagten zur Last, im Januar 2018 gemeinschaftlich in eine Wohnung in Pirmasens eingebrochen zu sein und einen Fernseher gestohlen zu haben. Die beiden stritten die Tat energisch ab. Pikant war, dass besagte Wohnung sich im selben Haus wie die Wohnung der Mutter des 50-Jährigen befindet und der öfter bei dem Hausmitbewohner übernachtet hatte, wenn seine Mutter Besuch hatte. Der 40-Jährige wiederum war öfter bei dem 50-Jährigen. Der tischte denn auch eine eigene Geschichte auf: Als der Wohnungsinhaber verreist war, habe ihn der Hausmeister informiert, dass in die Wohnung seines Freundes eingebrochen worden sei, er solle hineingehen und schauen. Er habe dann gesehen, dass der große Fernseher gefehlt habe. Um nicht in Verdacht zu geraten, habe er die Türklinke abgewischt. Die Polizei habe weder er noch der Hausmeister gerufen.

Tür war aufgebrochen

Das tat vielmehr die Mutter des Wohnungsinhabers, bei dem eingebrochen worden war. Ihr waren offenstehende Fenster aufgefallen. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie, dass die Tür aufgebrochen war, Schränke offen standen und Sachen fehlten: ein großer Fernseher, Laptop, Münz-Sammlung, Schuhe. Dafür lagen ein Zigarettenstummel und eine Flasche Orangenlimonade auf dem Tisch und der Teppich hatte einen Brandfleck. Das wisse sie deshalb so genau, weil sie nach der Abreise des Sohnes dessen Wohnung picobello sauber gemacht habe, sagte sie. Der Wohnungsinhaber versicherte, dass er keine Orangenlimo trinke, da er sie nicht vertrage. Und komisch sei nach seinem Urlaub gewesen, dass der 50-Jährige sich erschrocken habe, wenn er ihn gesehen habe. Es sei nicht mehr wie zuvor zwischen ihnen gewesen.

Richter: Tatnachweis ist geführt

Kurios war auch, dass die Polizei an der Zigarettenkippe die DNA des 50-Jährigen und an der Trinköffnung der Limo-Flasche die DNA des Jüngeren fand. Der Ältere erklärte das so: Er habe mit dem Mitangeklagten öfter aus einer Flasche getrunken. Er müsse Zigarette und Flasche beim Nachschauen mit in die Wohnung gebracht haben.

Das Schöffengericht hatte da eine ganz andere Erklärung: Um einen Fernseher dieser Größe abzutransportieren, brauche es mehrere Personen. Beider DNA war in besagter Wohnung gefunden worden, nachdem die Mutter gründlich sauber gemacht hatte, und der Ältere habe sich in der Wohnung ausgekannt. Damit sei der Tatnachweis geführt, so der Vorsitzende Richter Alexander Kolb.

Blanko-Rezepte gestohlen

Der jüngere Angeklagte war außerdem angeklagt, 2018 aus einer Arztpraxis in Annweiler 37 Blanko-Rezepte und aus einer in der Schlossstraße in Pirmasens 50 Kleinpackungen Tabletten und einen Rezeptblock entwendet zu haben. Zudem soll er vier Rezepte ausgefüllt und in verschiedenen Apotheken eingereicht haben, um an die Tabletten zu gelangen. Die Fälschung wurde aber beim dritten Mal erkannt und der 40-Jährige festgenommen. Den Diebstahl aus der Pirmasenser Arztpraxis bestritt der Mann. Dieses Verfahren stellte das Gericht ein. Die anderen Taten räumte der Mann ein.

Keine positive Sozialprognose

Beide Angeklagten haben eine lange Vorstrafenliste und Suchtprobleme. In Letzteren sah das Gericht auch den Auslöser für die Taten. Der Jüngere verbüßt derzeit eine Haftstrafe. Den Älteren hatte der Jugendrichter am Vortag zu einer Gefängnisstrafe von 14 Monaten ohne Bewährung wegen exhibitionistischen Verhaltens gegenüber zwei Kindern verurteilt. Eine positive Sozialprognose für eine Bewährung sah das Gericht daher nicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Jüngeren eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten und für den Älteren eine von einem Jahr und acht Monaten gefordert. Das Urteil gegen den 40-Jährigen ist rechtskräftig.