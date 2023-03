Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob die VR-Bank Südwestpfalz gegen zwei frühere Kassierer in einem Zivilprozess vorgeht, ist noch offen. Die beiden Männer waren am Dienstag jeweils zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Bank will über ihr weiteres Vorgehen entscheiden, wenn das Urteil des Schöffengerichts rechtskräftig ist.

Die Bank hatte angekündigt, ihre beiden früheren Mitarbeiter, die 1,1 Millionen Euro unterschlagen haben sollen, in einem Zivilverfahren zur Rechenschaft zu ziehen. Wie der Vorstandsvorsitzende