Zur Premiere der neuen Sportgymnastik-Bundesliga hat der TV Dahn in der Nord-Staffel gleich den ersten Platz belegt. In Saarbrücken turnten Marie Laux (Reifen 15,05 Punkte, Band 13,4, Keulen 15,0), Marlene Kriebel (Reifen 14,8, Band 13,5, Ball 14,85), Johanna Herder (Ball 11,3) und Malena Trapp (Keulen 11,0) für das von Aline Kriebel, Nicole Kriebel und Barbara Bremes trainierte Team. Der zweite und letzte Wettkampf der Bundesliga Nord folgt am 7. November in Bielefeld. Sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden qualifizieren sich jeweils der Erste und der Zweite fürs Finale am 28. November in Bremen.