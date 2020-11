Der Deutsche Turner-Bund hat die nationalen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik am Donnerstag und Freitag in Düsseldorf trotz der Corona-Pandemie noch nicht abgesagt. Der TV Dahn, der insbesondere im Gruppen-Wettbewerb Medaillenchancen gehabt hätte, wird aber nicht teilnehmen. Dies teilte TVD-Trainerin Aline Kriebel mit. Die Sport-Gymnastik Dahner Felsenland beschloss ebenfalls, auf den DM-Start zu verzichten. Die Sportgymnastik-Bundesliga, deren Nord-Staffel der TV Dahn anführt, pausiert bis zum Jahresende. Ob die Wettkämpfe in Bielefeld und Bremen nachgeholt werden, ist offen.