„Es lohnt sich, hier was zu unternehmen“, Heiner Wölfling, Sprecher der Pirmasenser Einzelhändler und selbst mit einem Geschäft in der Fußgängerzone vertreten, ist nicht verwundert über das positive Abschneiden der Innenstadt in der RHEINPFALZ-Umfrage. „Die Stadt ist definitiv ein guter Standort“, pflichtet ihm der Optiker Hans Peter Grieve bei.

In einer repräsentativen Umfrage hatten die Hälfte der Befragten die Qualität der Innenstadt gelobt.