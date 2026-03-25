Die TSR vor der TSR bei den Mannschaften: Dies und alle anderen Ergebnisse der 20. Sportlerwahl der RHEINPFALZ Pirmasens.

Als die Pfalz noch zu Bayern gehörte und die Schuhindustrie in Pirmasens enorm wuchs, wurde in der Nachbarschaft des Hauptbahnhofs ein großes Postamt errichtet, um Pakete, die oft Schuhe enthielten, direkt auf Eisenbahnwaggons verladen zu können. Das imposante Königlich-Bayerische Postamt, von 1891 bis 1893 nach den Plänen des Architekten Ludwig von Stempel im Stil der Neorenaissance erbaut, beherbergt heute die Ball- und Bürkel-Dauerausstellung, ist Sitz des Kulturamts, und sein Kuppelsaal dient als Veranstaltungsort – so auch für den Sportlerwahl-Abend der RHEINPFALZ Pirmasens.

Bei deren 20. Ausgabe wurden am Mittwoch in drei Kategorien die Sieger gekürt. Aus je fünf Vorschlägen der Redaktion wählten die Leser ihre Favoriten. Das allerbeste Ergebnis erzielte das Gym & Dance Team der Turnerschaft Rodalben, das bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2025 1099 und damit 49,7 Prozent der 2213 Stimmen erhielt. Die TSR hatte im vergangenen Jahr den Deutschen Turnerbund bei der World Gym for Life Challenge des Weltgymnastikverbands in Lissabon vertreten. Für „Black Widow“, eine turnerisch-tänzerische Darbietung zu düsterer Musik, wurden die Südwestpfälzerinnen in der portugiesischen Hauptstadt vor 2000 Zuschauern mit Silber ausgezeichnet. Für das Gym & Dance Team war es bereits der 14. Sieg bei der RHEINPFALZ-Sportlerwahl.

TSR vor TSR

Auf Rang zwei landeten mit 365 Stimmen die A-Jugend-Handballerinnen der TSR, die für die erste Regionalliga-Meisterschaft der Vereinsgeschichte gesorgt hatten. Dritter wurde mit 320 Stimmen der Vorjahressieger, die Sportgymnastik-Gruppe des TV Dahn, die erneut die deutsche Meisterschaft in dieser olympischen Disziplin gewonnen hatte. Die Plätze vier und fünf belegten jeweils Fußballer des FK Pirmasens. 236 Stimmen bekam das FKP-Oberligateam, das den Verbandspokal geholt und im DFB-Pokal den Hamburger SV an den Rand einer Niederlage gebracht hatte, 193 die als Regionalliga-Erster in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegene U19.

Die Sportlerin des Jahres 2025 ist die Sportlerin des Jahres 2024, Jana Rohr. Die deutsche Meisterin im Steinstoßen vom TV Thaleischweiler bekam 678 Stimmen (30,6 Prozent). Sie siegte vor der Ü25-Vize-Europameisterin im Schwimmen, Jennifer Vatter (Clausen/SC Holzland), die 530 Stimmen erhielt. Auf Rang drei liegt die für die Weltmeisterschaft der Amateur-Rennreiterinnen qualifizierte Nora Cronauer aus Münchweiler (488 Stimmen). Vierte wurde mit 304 Stimmen die U18-Europameisterin und U18-Vize-Weltmeisterin im Kajak-Cross, Britta Jung aus Höheischweiler, vor Tanja Krämer (Merzalben/TTC Höhfröschen), die im Mixed als bislang älteste Spielerin deutsche Meisterin im Aktiven-Tischtennis wurde und 213 Stimmen bekam.

Udo Bölts vorne

Sportler des Jahres 2025 wurde ein Mann, der im August seinen 60. Geburtstag feiern wird: Udo Bölts, zwölffacher Finisher der Tour de France, einst elementarer Helfer von Tour-Sieger Jan Ullrich, eine wahre Radsport-Legende, beileibe nicht nur in der Pfalz. Der Heltersberger ist immer noch topfit und gewann im vergangenen Jahr zum dritten Mal die Altersklassenwertung beim Cape Epic in Südafrika, dem wichtigsten Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Das honorierten die RHEINPFALZ-Leser. Mit 713 Stimmen und damit 32,2 Prozent gewann er die Wahl vor dem im Steinstoßen und Schleuderballwerfen national erfolgreichen Weselberger Leo Wirth (591) und dem bei Welt- und Europameisterschaften im Berglauf Medaillen gewinnenden Hauensteiner Marko Martin (441), die wie im Vorjahr auf die Plätze zwei und drei kamen. Vierter wurde der Junioren-Vize-Mannschaftseuropameister im Segelflug, Felix Kries vom Aero-Club Pirmasens (282), vor dem deutschen Meister in der Billard-Disziplin Cadre 35/2, Thomas Helfrich aus Fehrbach (186).