Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Gebäude A der Berufsbildenden Schule in der Adlerstraße liegt in Trümmern; am Montag geht die Schule los, dabei steigen gerade wieder die Corona-Infektionszahlen. Und doch ist Schulleiter Jörg Altpeter völlig gelassen.

Die Berufsbildende Schule (BBS) vereint mehrere Schulformen unter einem Dach. Egal, über welche Schüler er spricht - Gymnasiasten ebenso wie die jungen Menschen aus den sogenannten