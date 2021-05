Woran liegt es, dass Pflanzen nicht blühen oder keine Früchte tragen? Wie können Gartenliebhaber Platz für Gemüse und Blumen finden, und wie legt man eine farbenfrohe Blühwiese an? Die Leser hatten bei der ersten RHEINFPALZ-Gartensprechstunde vielfältige Fragen an André Jankwitz, den Leiter der Pirmasenser Stadtgärtnerei. Hier seine Tipps.

Meine Stechpalme hat braune Blätterspitzen. Habe ich bei der Pflege etwas falsch gemacht?

Bei den braunen Ende kann es sich tatsächlich um einen Kälteschaden handeln, sollten die Pflanzen beim sehr kühlen Frühlingswetter zu früh aus dem Wintergarten in den Garten gewandert sein und nochmals etwas Frost abbekommen haben. Wichtig sind gute Pflanzerde und mineralischer Dünger für Kübelpflanzen.

Seit vielen Jahren hat eine Leserin ihre Bohnen an gleicher Stelle im Beet. Die Erde sei ausgelaugt, allerdings stehe wenig Platz zur Verfügung, da an anderere Stelle Blumen angepflanzt sind. Auch eine von mehreren Phlox-Stauden macht der Anruferin Sorgen.

Seien sie mutig! Pflanzen sie die Bohnen an neuer Stelle, am besten zwischen die Blumen. Das lockert auf, der Boden regeneriert sich, und es sieht zudem schön aus. Alternativ kommt eine Aktivierung des Bodens in Frage. Eine Düngung reicht bei so langer, einseitiger Beanspruchung nicht aus. Im Baumarkt gibt es dafür speziellen Bodenaktivator. Wenn nur eine der Phlox-Pflanzen am Standort verkrüppelt ist und nicht blüht, kann das auf einen Schädlingsbefall hindeuten. Sofern dieser nicht auf den Blättern auszumachen ist, kann die Wurzel befallen sein. Dafür muss die Pflanze ausgegraben werden.

Die Blätter der Hortensien und Rhododendren im Garten sind eingerollt, die Pflanzen verkümmern. Woran kann das liegen?

Eine pauschale Antwort ist schwer. Zuerst gilt es, die Blätter auf Schädlingsbefall zu prüfen. Auch der Standort könnte falsch sein. Rhododendren mögen keine pralle Sonne und sauren Boden. Auch ein spezieller Dünger kann den Zustand der Pflanzen verbessern. Beim Aufarbeiten des Bodens muss die flache Wurzelstruktur beachtet werden.

Der Lehmboden eines Gartens in Erlenbrunn ist ein Problem für die dortigen Bäume und Stauden. Muss ein neuer Standort gefunden werden oder sind die Gewächse noch zu retten?

Die Kiefer, die in Erlenbrunn nicht richtig gedeiht, gehört auf Sandsteinboden. Die Staunässe im Lehm ist eher schädlich für den Nadelbaum. Allerdings kann der Baum, nach Möglichkeit im Herbst, ausgegraben und mit passender Erde unterfüttert werden. Den Baum dadurch etwas erhöht zu stellen, lockert zudem die Optik des Gartens angenehm auf. Auch der schwächelnde Blüten-Hartriegel benötigt eine ausreichende Schicht Muttererde und unbedingt eine Düngung durch Kompost.

Die neu angepflanzten Heidelbeeren gehen im Garten auf dem Sommerwald nicht richtig an, obwohl die der Stadtgärtner wunderbar gedeihen. Auch die Brombeeren haben im letzten Sommer kaum Früchte getragen. Zudem hat der Buchsbaumzünsler bei der Anruferin bereits einige Male zugeschlagen. Bei den bestehenden Pflanzen möchte sie gerne vorbeugen.

Der letzte Sommer war schlicht zu trocken für die Brombeeren. Für die Gärtner bedeutet das: Für einen guten Früchteertrag muss ausreichend gewässert werden. Dass die Heidelbeeren am Sommerwald weniger gut gedeihen als in anderen Teilen der Stadt, liegt zum großen Teil am Boden. Wichtig ist ein lockerer Humusboden, zudem Kompost. Beim Buchsbaumzünsler ist die stetige Kontrolle der Pflanzen sehr wichtig. Ist Befall zu erkennen, muss dieser sofort abgesaugt oder abgewaschen werden.

Einer Anruferin aus Erfweiler machen die braunen Knospen ihrer Rhododendren Sorgen. Die sind nach und nach braun geworden und abgefallen.

Wichtig ist, alle Blüten ganz genau abzupflücken und ausnahmslos zu entsorgen. Es gibt einen Schädling, der die Rhododendrenblüten ansticht. Die Einstichstelle ist mit dem bloßen Auge gut zu erkennen.

Wie kann man sich rasant ausbreitenden Giersch aus dem Garten entfernen? Ist das mit Unkrautvernichter möglich oder ist das Kraut auch mit Mulch einzudämmen?

Weder noch! Mulch bringt höchsten einen sehr kurzfristigen Erfolg. Gift ist Gift und für Menschen, Tiere und die anderen Pflanzen ebenfalls schädlich. Die Ernte von Nutzpflanzen ist dann nicht mehr essbar. Als wirklich einzige, aber mühsame Variante bleibt das Ausgraben der Pflanzen. Wichtig ist es, spatentief zu graben und die Fläche intensiv durchzuarbeiten. Es dürfen keine Wurzelstrukturen mehr vorhanden sein.

Kann man eine Pfingstrose noch vor der Blüte umsetzen?

Pfingstrosen vertragen das Umtopfen generell schlecht. Es ist besser, bis in den Herbst zu warten und einen möglichst großen Ballen, mindestens spatentief, zu stechen.

Kann ein blühendes Zitronenbäumchen, das Früchte trägt, inzwischen vom Platz am Fenster in den Garten wandern?

Unbedingt. Besteht keine Frostgefahr, sollten diese Pflanzen in den Garten. Sie müssen allerdings langsam an die Sonne gewöhnt werden. Wenn im bestehenden Topf alles durchgewurzelt ist, ist es Zeit, die nächste Topfgröße zu wählen. Es empfiehlt sich außerdem eine Düngung mit speziellem Zitrusdünger.

Wie kann ich den ehemaligen Steingarten meines Opas ohne Vorkenntnisse in einen blühenden Garten verwandeln?

Eine Blühwiese, die es in verschiedenen Ausprägungen gibt, ist immer eine recht unkomplizierte und kostengünstige Variante. Um einen Garten passend zu Boden und Sonneneinstrahlung anzulegen, ist viel Fachwissen oder aber der Rat eines Experten im Vorfeld nützlich. Fachplaner und Landschaftsarchitekten beraten stundenweise und liefern ein Konzept.

Wer hilft beim Anlegen einer Blühwiese?

Wer die Anleitung zur Anlage einer Blühwiese möchte, kann sich per E-Mail an das Gartenamt der Stadt Pirmasens wenden. Die Mitarbeiter beraten und stellen den gewünschten Samen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. E-Mail an gartenamt@pirmasens.de.

Die Kritik, auf die vermehrt auftretenden Steingärten als Vorgärten in Pirmasens zu spät reagiert zu haben, wies Jankwitz zurück. „Wir als Stadtgärtner haben keine rechtliche Handhabe“, sagte er. Die müsse von der Politik geschaffen werden. In den Neubaugebieten der Stadt ist inzwischen eine Bepflanzung von 70 Prozent der Gartenfläche vorgeschrieben.