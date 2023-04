Klotzen, nicht kleckern – so lautet die Devise der Ermittler, die am Donnerstag in drei Bundesländer zuschlagen. 91 Wohn- und Geschäftsräume durchsuchen sie. Zwei Männer werden verhaftet. Ein Schwerpunkt liegt in Pirmasens. Die RHEINPFALZ hat die Hintergründe recherchiert.

Mehr zum Thema lesen Sie hier