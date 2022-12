Als einen „Segen für die Stadt“ würdigte Oberbürgermeister Markus Zwick das jüngste Engagement der Lieselott-und-Klaus-Rheinberger-Stiftung. Deren Vorstandsmitglied Bernhard Matheis überreichte am Mittwoch eine Spende von 40.000 Euro an den Stadtjugendring und den Stadtsportverband.

Pirmasens habe aufgrund der knappen finanziellen Mittel keine Möglichkeit, außerhalb seiner Pflichtaufgaben zu wirken, klagte Oberbürgermeister Markus Zwick im Ratssaal. Vereine hätten es zurzeit besonders schwer: Nach den immensen Problemen durch die Corona-Krise seien sie nun von der Energiekrise erneut getroffen. Die Idee, den Vereinen über Sportverband und Jugendring Unterstützung zukommen zu lassen, sei an Bernhard Matheis herangetragen worden. „40.000 Euro, das ist mehr als großzügig, und damit haben wir nicht gerechnet“, freute sich der OB.

Das Geld werde auf zwei Jahre aufgeteilt und solle den Vereinen zugutekommen, die über eigene Räume verfügen und somit unmittelbar unter den gestiegenen Heizkosten leiden – anders als Vereine, die in städtischen Liegenschaften aktiv sind.

Matheis betonte die wichtige gesellschaftspolitische Rolle von Vereinen. Der Name drücke es schon aus: hier komme man zusammen, was jedoch in der Corona-Krise erschwert worden wurde. Nun entspanne sich zwar diese Situation, aber gleichzeitig könne ein Teil der Vereine die Orte, an denen man zusammenkommt, nicht mehr finanzieren. Vereinen in Existenznöten müsse man helfen. Laut Zwick war es leicht, die Stiftung von der Idee zu überzeugen, weil es in Pirmasens starke Dachverbände gebe, die sich um dieses Thema kümmern.

Mancher Verein verzichtet

In Zeiten niedriger Zinsen sei es von Vorteil, merkte Bernhard Matheis an, dass die Rheinberger-Stiftung ihr Vermögen nicht erhalten muss, sondern es nach dem Willen von Klaus Rheinberger mit der Zeit aufbraucht. Das hat zwar den Nachteil, dass das Geld irgendwann zur Neige geht, aber viele Stiftungen, die dem Substanzerhalt verpflichtet seien, hätten derzeit keine Möglichkeit zur Förderung.

Zwick lobte ebenso wie Clauer, Lukas Bath vom Jugendbüro und Michael Fuhrmann vom Stadtjugendring die enorme Solidarität der Pirmasenser Vereine. Auf eine Unterstützung angesprochen, hätten einige darauf hingewiesen, dass man selbst über die Runden kommt und das Geld besser einem anderen Verein zukommen lassen soll.