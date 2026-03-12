Das Rheinberger-Gebäude gilt als zentrales Symbol der Pirmasenser Schuhgeschichte. Ab sofort lädt eine neue Präsentation im Atrium des Industriedenkmals Touristen und Einheimische zu einer Spurensuche durch die wechselvolle Historie ein. So heißt es in einer Mitteilung der Pirmasenser Stadtverwaltung. Der repräsentative, etwa zwei auf zwei Meter große Schaukasten hängt neben der ehemaligen Pförtnerloge.

Eine Collage aus 15 Schwarzweiß-Fotografien zeigt den aufwendigen Weg vom Leder zum fertigen Schuh – vom Zuschnitt über Stanzen und Buggen bis hin zu Zwicken und Steppen. Die Aufnahmen stammen aus einer undatierten Werbebroschüre des Unternehmens. Per QR-Code erhalten Interessierte vertiefende Informationen zur Geschichte der Marke Rheinberger und der Familie selben Namens.

Peter Felber, Mitarbeiter im Pirmasenser Stadtarchiv, zeichnet in 17 Kapiteln den steilen Aufstieg und den Niedergang des Unternehmens nach. Ein weiterer Blickfang in der von der städtischen Schreinerei gefertigten Vitrine ist die Büste von Gustav Rheinberger (1889–1968). Der Sohn des Firmengründers übernahm 1918 die Leitung des Familienbetriebs, wandelte ihn in eine Aktiengesellschaft um und führte ihn zur größten deutschen Schuhfabrik.

Mehr als 2500 Beschäftigte arbeiteten bei der Rheinberger AG, jährlich entstanden rund 1,5 Millionen Paar Schuhe in Pirmasens und im Zweigwerk in Offenbach am Main. Die Bronzeplastik zeigt das Konterfei des Pirmasenser Ehrenbürgers. Weitere Informationen: www.pirmasens.de/rheinberger.