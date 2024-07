Höhepunkt des sechstägigen Trainingslagers im August ist ein Testspiel gegen einen ambitionierten Zweitligisten.

Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen absolvieren einen Teil ihrer Saisonvorbereitung in Dahn.

Ab Montag, 19. August, werden die Löwen im Felsenland Resort in Dahn Station machen und in der Halle am Schulzentrum trainieren. Der zweifache deutsche Meister und Pokalsieger wird am Freitag, 23. August, in der Dahner Halle dann ein Testspiel gegen den ambitionierten Zweitligisten TV Großwallstadt austragen.

Wirtschaftslöwen können ganz nah dran sein

Tickets für das Spiel, das um 18 Uhr beginnen wird, werden ausschließlich über das Felsenland Resort (Mail an info@hotel-felsenland.de) zu einem Preis von 12,50 Euro zu haben sein. Ermäßigte Tickets gibt es nicht, wie die RHEINPFALZ in Erfahrung gebracht hat.

Über das gesamte Wochenende vom 23. bis 25. August besteht für die Mitglieder der Wirtschaftslöwen, dem exklusiven Unterstützerkreis der Rhein-Neckar Löwen, die Möglichkeit, sich ins Felsenland Resort einzubuchen und dabei ganz nah dran zu sein an der Mannschaft.

Das Trainingslager ist ein Teil der erneuerten Partnerschaft zwischen Felsenland Resort und Rhein-Neckar Löwen. Das Dahner Team-Hotel tritt auch in den Auszeiten der Heimspiele als Sponsor auf und prangt mit seinem Logo unter anderem auf der Buzzer-Stele, über die die Trainer ihre Auszeiten beantragen.