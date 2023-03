Die Corona-Einschränkungen sind passé, der Reit- und Fahrverein Pirmasens-Winzeln geht wieder in die Vollen: Im Sommer veranstaltet der RFV erst vom 6. bis 9. Juli ein mit knapp 50.000 Euro Preisgeld dotiertes Turnier und eine Woche später die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Peter Brandstetter sprach mit dem 2. Vorsitzenden des Vereins, Maximilian Müller.

Herr Müller, im Vorjahr hat der RFV mal den Mai als Termin probiert, jetzt ist das große Turnier wieder im Juli. Warum?

Das hängt damit zusammen, dass wir dieses Jahr auch die Landesmeisterschaften veranstalten. So kehren wir wieder auf unseren alten Termin am zweiten Juli-Wochenende zurück, können dann für die Landesmeisterschaften die Stall- und Gastrozelte stehen lassen, was auch Preisvorteile hat.

Bleibt bei den Landesmeisterschaften für den Ausrichter auch finanziell was hängen?

Auch deshalb machen wir das. Und dass wir schon zum dritten Mal die Landesmeisterschaften ausrichten, spricht für uns als Veranstalter.

Das Sommerturnier beinhaltet Springen bis zur Drei-Sterne-S-Klasse. Wie viel Preisgeld muss der Verein da aufbringen, und ist die Sponsorensuche in diesen Zeiten schwieriger geworden?

Das wird sich noch zeigen, wir sammeln noch, aber ich bin guter Hoffnung, zumal uns da immer die Rheinberger-Stiftung hilft. Für den Großen Preis allein benötigen wir 18.000 Euro Preisgeld, fürs gesamte Turnier 45.000 bis 50.000 Euro.

Gibt es wieder ein Flutlichtspringen?

Ja, für Samstagabend ist wieder ein Barrierespringen geplant. Und wir überlegen, auch für den Freitagabend ein schweres Springen unter Flutlicht anzubieten.

Wie ist es um den Nachwuchs des Vereins bestellt?

Wir haben ganz viele gute Nachwuchsreiter. Für sie veranstalten wir Ende April ein Turnier mit Prüfungen bis zur L-Klasse. Beim Sommerturnier wird Luna Neef wohl auch in der M-Klasse starten.

ZUR PERSON