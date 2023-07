Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieben Turniertage liegen hinter dem Reit- und Fahrverein Pirmasens-Winzeln. Nach dem Sommerturnier stemmte der Verein zum dritten Mal die Landesmeisterschaft der Spring- und Dressurreiter. Für den Veranstalter gab’s viele Komplimente.

Die Landesmeisterschaften in Winzeln boten den Reitern am Wochenende „top Bedingungen“, wie Kristina Kutting, die Präsidentin des Pferdesportverbandes Rheinland-Pfalz, am Sonntag befand.