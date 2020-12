Es wird seit der Europa-Premiere 1951 der erste Winter ohne „Holiday on Ice“. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Am 19. und 20. Januar 2022 wird die Eisshow mit einer neuen Produktion in der Saarbrücker Saarlandhalle gastieren. Insgesamt sind an diesen beiden Tagen drei Vorstellungen – zwei nachmittags und eine am Abend – geplant. Nach Saarbrücken ist „Holiday on Ice“ vom 3. bis 6. Februar 2022 in der Mannheimer SAP-Arena zu erleben. Die Shows vereinen Elemente aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Die Karten für Saarbrücken kosten für den 19. Januar 2022, 16.30 Uhr und für Donnerstag, 20. Januar 2022, 15.30 Uhr, zwischen 43,90 und 72,90 Euro, für 19. Januar, 20 Uhr kosten sie 29,90 bis 66,90 Euro (ermäßigt 20,90 bis 50,72 Euro) , für Mannheim liegen die Preise zwischen 36,05 und 74,05 Euro (ermäßigt 22,05 bis 51,87 Euro). Es gibt sie online bei holidayonice.de und unter der Hotline 01805/4414.