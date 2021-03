Da der vergangene Sommer gezeigt hat, dass Konzerte mit strengen Sicherheits- und Hygienekonzepten durchführbar sind, plant die Agentur Saarevent im Juli wieder eine Open-Air-Reihe auf dem Vorplatz der Saarbrücker Congresshalle.

Die Band Revolverheld zählt mit über einer Million verkauften Alben, mehreren Gold-, Platin- und Doppelplatin-Auszeichnungen, zehn Top-10-Hits, über zwei Millionen Followern in den sozialen Medien und ihren zahlreichen ausverkauften Tourneen zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Johannes Strate, Niels Kristian Hansen, Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn machen seit fast 20 Jahren gemeinsam Musik und gehören auch bei den geplanten Open Airs im Sommer vor der Saarbrücker Congresshalle zu den Publikumsmagneten. Eine Funktion, die der Band auch eineinhalb Monate später auf dem nur knapp 40 Kilometer entfernten Zweibrücker Flugplatz zugedacht ist.

In Saarbrücken ist es das Auftaktkonzert einer ganzen Reihe von Open Airs auf dem Platz mitten in der Stadt, auf dem vor zwei Jahren mit großer Publikumsresonanz Künstler wie Albert Hammond, Jethro Tull, Limp Bizkit, Nena, Steel Panther, Ben Zucker oder Michael Patrick Kelly aufgetreten sind. Auch im vergangenen Jahr waren hier Konzerte geplant, mussten aufgrund des Corona-Lockdowns allerdings abgesagt werden. Von diesen Absagen betroffen, waren auch die Hamburger Band Revolverheld und Tim Bendzko. Beide holen ihre Konzerte in diesem Jahr nach.

Revolverheld ist mit „Zimmer mit Blick“, dem fünften Studioalbum, unterwegs. Und wieder stehen authentische Geschichten mitten aus dem Leben im Zentrum der Songs, aber immer öfter blitzt auch eine gesellschaftskritische Seite durch: „Es ist nicht leicht, seinen Platz in dieser Welt zu finden“, erklärt Johannes Strate. „Das geht uns natürlich auch so. Man muss sich daran gewöhnen, mit Unsicherheit zu leben – das spiegelt sich auch in den Texten und der Musik wider.“ Und Kristoffer Hünecke unterstreicht: „Für uns ist es heutzutage einfach nicht mehr okay, keine Haltung zu haben.“

Nach dem Auftaktkonzert von Revolverheld am Freitag, 9. Juli, 17 Uhr, Eintritt: 49,65 Euro, geht es weiter am Samstag, 10. Juli, 17 Uhr, mit der saarländischen Band Powerwolf und den Vorgruppen Beyond The Black und Warkings (Eintritt: 49,65 Euro).

Sonntag, 18. Juli, 17 Uhr, steht dann Tim Bendzko im Rahmen seiner „Jetzt bin ich ja hier“-Tour auf der Bühne. Dieses Konzert hätte eigentlich schon am 10. Juli vergangenen Jahres stattfinden sollen. Der Eintritt dafür kostet 49,90 Euro. Am Samstag, 24. Juli, 17 Uhr, folgt der nächste musikalische Stilwechsel: Sido macht auf seiner „Ich & keine Maske“-Tour in Saarbrücken Halt. Auch für dieses Konzert ist eine Vorband geplant, wer das sein wird, steht aber noch nicht fest. Eine Eintrittskarte kostet 49,45 Euro.

Zum Open-Air-Finale am Sonntag, 25. Juli, 16 Uhr, stehen „Pietro Lombardi & Friends“ auf der Bühne. Diese Freunde sind Mike Singer, Kayef, Orry Jackson und Jellina. Lombardi siegte 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ und erreichte mit seiner Siegersingle „Call My Name“ und seinem Debüt Album „Jackpot“ Platin-Status und Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. (Eintritt: 43,05 Euro).