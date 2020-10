Auf der Kreuzung Adlerstraße/Berliner Ring krachten am Mittwoch gegen 8.25 Uhr ein Rettungswagen und ein Pkw aufeinander. Ein Rettungssanitäter des mit drei Sanitätern besetzten Wagens wurde nach Angaben der Polizei beim Aufprall leicht verletzt. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 6000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Kia Sorento die Adlerstraße in Richtung Messplatz. An der Kreuzung Berliner Ring näherte sich von rechts der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn. Der Rettungswagen wollte bei „Rot“ die Kreuzung geradeaus in Richtung Tankstelle überqueren und fuhr mit Sondersignalen in die Kreuzung ein. Der Kia-Fahrer hatte den Rettungswagen nicht wahrgenommen und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision.