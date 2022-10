Nach der WM ist vor der WM: Manuela Herb aus Heltersberg kann gemeinsam mit ihrer Schäferhündin La-Chianti von Neandertal die nächste Teilnahme an einer Rettungshundemeisterschaft planen. Das sechsbeinige Erfolgsduo, dass bei der WM im Sommer in Italien die Bronzemedaille gewonnen hatte, hat sich erneut für die Teilnahme an Weltmeisterschaften qualifiziert. Bei der Bundessiegerprüfung im sauerländischen Bamenohl belegte das Duo vom Schäferhundeverein Geiselberg Platz zwei, der die WM-Qualifikation beinhaltet. „Dass es nicht zum Titel reichte, war meinem Fehler geschuldet, mein Hund war super“, sagte Herb.