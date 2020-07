Im Bikepark in der Nähe der Fladensteine bei Bundenthal ist ein Mountainbiker am Wochenende in unwegsamem Gelände gestürzt. Er verletzte sich an Arm und Schulter, teilte Moritz Koch von der Dahner Feuerwehr mit. Nachdem Notarzt und Rettungsdienst den Verletzten medizinisch versorgt hatten, trugen ihn die Einsatzkräfte in einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen. Auf dem Sportplatz in Bundenthal landete derweil der Rettungshubschrauber Westpfalz, der den Biker ins Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern brachte. Im Einsatz waren zwölf Wehrleute mit drei Fahrzeugen aus Bundenthal, Niederschlettenbach und Bobenthal, so Koch.