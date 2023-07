Am Sonntag gegen 14.20 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seiner Yamaha an der Spitze einer Motorradfahrergruppe auf der Landesstraße 478 von Eppenbrunn nach Fischbach. Nach einer Rechtskurve kam er auf gerader Strecke aus noch unbekannten Gründen immer weiter nach rechts und geriet auf den Grünstreifen. Das Motorrad prallte gegen einen Felsbrocken in der Böschung, das Zweirad überschlug sich mitsamt dem Fahrer. Der Mann blieb schwer verletzt auf der Straße liegen und musste von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 6000 Euro.