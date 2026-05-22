Ein Wanderer aus Österreich verunglückte am Donnerstagabend im deutsch-französischen Grenzgebiet. Das erschwerte die Suche nach dem 84-Jährigen.

Eine 30-köpfige Wandergruppe aus Österreich, die zurzeit mit mehreren Neunsitzer-Bussen in der Pfalz unterwegs ist, hatte sich am Donnerstag die Altschlossfelsen bei Eppenbrunn zum Ziel eines Tagesausflugs gesetzt. Ein 84-Jähriger, dem der Weg zu weit geworden war, setzte sich am Nachmittag von der Gruppe ab, um eine Abkürzung zurück zu den Bussen zu nehmen. Auf dem Weg zurück stürzte er und geriet in eine hilflose Lage. Der Mann konnte noch einen Notruf mit dem Mobiltelefon absetzen. Da er im deutsch-französischen Grenzgebiet verunglückte, war sein Handy im französischen Netz eingebucht, der Notruf landete im französischen Metz. Von dort wurde er weitergeleitet an das gemeinsame Zentrum der Polizei in Kehl, die die Meldung an die Leitstelle Landau weitergab, die wiederum die Polizei Pirmasens alarmierte.

Wie die Feuerwehr Pirmasens-Land mitteilte, war der 84-Jährige vom Weg abgekommen, einen Hang hinabgestürzt und konnte sich aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr bewegen. Er habe in dem Hilferuf angeben, dass er in einem Tannenwald liege und sich in der Nähe ein Hochsitz befinde. Spätere Versuche, den Mann zu erreichen oder sein Mobiltelefon zu orten, scheiterten nach Angaben der Helfer. Die schlechte Funkverbindung erschwerte auch den Einsatz der Rettungskräfte.

Unglücksstelle zunächst nicht bekannt

Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend machten sich die Löscheinheiten aus Eppenbrunn, Trulben und Hilst sowie die Facheinheit Absturzsicherung zur Rettung im unwegsamen Gelände im Bereich des Dianabildes im Märtelbachtal auf. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, wo sich der Vermisste genau aufhalten könnte.

Von einem Sammelpunkt zwischen Hilst und Schweix starteten die deutschen Helfer ihre Suchaktion. Foto: Feuerwehr Pirmasens-Land

Die ersten Einsatzkräfte erkundeten zunächst den Bereich in Richtung Dianabild, konnten den Mann aber nicht finden. Nach einer Lagebesprechung wurden mehrere Fußtrupps sowie das Quad aus Bottenbach in unterschiedliche Bereiche entsandt. Zeitgleich begannen auf französischer Seite Suchmaßnahmen. Da die Suche erfolglos blieb, wurden auf beiden Seiten weitere Kräfte alarmiert, dazu gehörten auch Einheiten mit Drohnen und Suchhunden. Mithilfe von Wärmebildkameras wurden die umliegenden Waldgebiete aus der Luft abgesucht – zunächst ohne Erfolg. Zur Unterstützung der Einsatzleitung wurde die zuständige Försterin hinzugezogen, die wichtige Hinweise zur Örtlichkeit geben konnte, ein deutscher Polizeihubschrauber überflog das Gebiet und suchte mit einem Scheinwerfer und einer Wärmebildkamera nach dem Vermissten.

Wildkamera gibt entscheidenden Hinweis

Die französischen Helfer werteten Aufzeichnungen von Wildkameras aus, durch einen glücklichen Zufall fanden sie Aufnahmen einer Wildkamera im Bereich Hilst, die den Mann bei einem Hochsitz erfasst hatte. Die Suche wurde gezielt in diesen Bereich verlagert. Die Einsatzstelle wurde mit Drohnen überflogen, dabei wurde eine mögliche Wärmequelle entdeckt. Rettungsdienst, Feuerwehr, Rettungshundestaffel und Polizei fanden nach einem langen und kräftezehrenden Fußmarsch durch unwegsames Gelände den Mann kurz nach Mitternacht in einem dichten Dornengebüsch. Er war leicht verletzt, wurde versorgt und anschließend mit einer Schleifkorbtrage und einem geländegängigen Fahrzeug zum Rettungswagen und dann ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht.

Lob für grenzübergreifende Zusammenarbeit

Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, verfolgte den Einsatz vor Ort bis zum glücklichen Ende. „Dieser Einsatz ist ein sehr gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Rettungskräften“, sagte er, „alles hat gut geklappt.“ Um die binationale Kommunikation sicherzustellen, war ein Eppenbrunner Feuerwehrmann bei den französischen Helfern, die ihre Leitstelle in Roppeviller aufgebaut hatten, ein Franzose war bei den deutschen Helfern. Beeindruckt war Weber vom Aufwand, den die Franzosen betrieben hatten. „Sie haben dort fast ein ganzes Dorf errichtet, haben ihr Material aus Saargemünd hierher geschafft“, berichtete er.

Auf deutscher Seite waren mehr als 50 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Sondereinheiten rund 6,5 Stunden lang im Einsatz. Am Sammelpunkt wurden die Helfer durch die SEG mit Getränken und belegten Brötchen versorgt.