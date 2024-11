Was ist, wenn die Technik des Riesenrads auf dem Pirmasenser Novembermarkt plötzlich streikt? Um auf einen solchen Ernstfall vorbereitet zu sein, erklommen am Donnerstagmittag Höhenretter der Feuerwehr das 35 Meter hohe Fahrgeschäft. Mehr zum Thema und ein Video finden Sie hier.

Die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland teilen ähnliche Ziele. Die Wege, um diese Ziele zu erreichen, unterscheiden sich aber zwischen Michael und Holger Zwick. Das wurde beim Wahlforum von RHEINPFALZ und Kolpingsfamilie Dahn deutlich.

In der Nacht auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland Synagogen in Brand gesetzt, Wohnungen und Geschäfte von Juden zerstört, jüdische Mitbürger misshandelt und getötet. Der Terror begann am frühen Morgen des 9. November, gab ein Zweibrücker Ehepaar in seiner Strafanzeigen nach dem Krieg zu Protokoll.

Markus Zwick (CDU) ist ein leidenschaftlicher Kämpfer, wenn er die Rechte seiner Stadt bedroht sieht. Als neuer Vorsitzender des Städtetags wird der Pirmasenser Oberbürgermeister künftig auch für andere Kommunen in die Bresche springen.

Die aus Pirmasens stammende Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst kommt für einen Gottesdienst zurück in die Horebstadt. Die ARD wird den Gottesdienst übertragen und die Bürger von Pirmasens müssen deshalb mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Das Aus der Ampel war am Donnerstag auch in der Region Gesprächsthema Nummer Eins. Das sagen Politiker aus der Region dazu. Und das auch.

Seit Wochen wälzen sich Autoschlangen zähflüssig der Ampelbaustelle im Zweibrücker Stadtteil Ernstweiler entgegen. An diesem Zustand wird sich noch weitere 14 Tage nichts ändern.

Das Schöffengericht Pirmasens hat ein Paar zu langen Haftstrafen verurteilt. Die 33-Jährige und der 39-Jährige hatten Glück, dass das Verfahren nicht ans Landgericht verwiesen wurde.