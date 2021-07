Stefanie Eyrisch, Ortsvorsteherin von Windsberg, hat sich eine Ferienaktion für die Kinder in ihrem Vorort ausgedacht: „Der unheimlich böse und schummrig-schaurige Kapitän Cornelius Zipfelbart hat uns bestohlen!“, schreibt Eyrisch. Er habe dem Einwohner den Beinamen „Worschdzippel“ abgenommen, „um künftig als Cornelius von Wurstzipfelbart die Weltmeere zu erobern“. Der Pirat habe irgendwo im Dorf eine Kiste versteckt. Darin befindet sich ein Code, mit dem Eyrisch den Namen zurückholen kann.

Karte mit Code bei Eyrisch abgeben

Die Kinder sind nun aufgerufen, die Kiste zu finden. „Da der Kapitän kein Unmensch ist, hat er euch kleine Rätsel hinterlassen. Löst ihr ein Rätsel, führt es euch an einen Ort, an dem das nächste Rätsel versteckt ist. Am Ende erreicht ihr die Schatzkiste“, schreibt Eyrisch an die Kinder und setzt auf deren Hilfe: „Es kann nur die Windsberger Worschdzippel geben!“ Die Schatzsuche startet am Montag, 19. Juli, und dauert bis 1. August. Startpunkt ist der Wendeplatz in Windsberg. Wer die Karte mit dem Code findet, soll diese bis 5. August bei Eyrisch abgeben. Es winkt eine Belohnung.