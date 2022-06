Auch die Feuerwehr bleibt vom Fachkräftemangel nicht verschont. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, startet die Pirmasenser Wehr eine Ausbildungskooperation mit Zweibrücken und Speyer. Sollte das Projekt erfolgreich sein, könnte es sogar ausgeweitet werden.

Mehr als 630 Mal ist die Pirmasenser Feuerwehr 2021 ausgerückt. Um angesichts einer stetig steigenden Zahl an Einsätzen das derzeit 18-köpfige hauptamtliche Personal in den drei Wachabteilungen vergrößern zu können, haben sich die Verantwortlichen mit den größenmäßig ähnlich aufgestellten Wehren in Zweibrücken und Speyer zusammengetan. Denn wie Pirmasens stehen diese vor der Herausforderung, dem Personalmangel mit der Ausbildung von Fachkräften für den eigenen Standort entgegenzuwirken. Das gemeinsam beschlossene Pilotprojekt beinhaltet, die sechsmonatige Grundausbildung des Berufsfeuerwehr Laufbahn-Lehrgangs für Anwärter in den drei Städten selbst zu übernehmen. Hintergrund dafür sind fehlende Kapazitäten bei den Berufsfeuerwehren in Rheinland-Pfalz; diese bilden derzeit primär ihre eigenen Feuerwehrbeamten aus.

Aufgrund der technisch optimal ausgestatteten Räumlichkeiten und Fahrzeuge findet die feuerwehrtechnische Grundausbildung komplett in Pirmasens statt. Die darauf folgenden Wachpraktika und die Ausbildung zum Rettungssanitäter werden in den jeweiligen Städten absolviert. Zur zweiwöchigen Truppführer-Ausbildung vor dem Laufbahnlehrgang an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz (LFKA) in Koblenz kommen alle wieder nach Pirmasens. Es ist bereits angedacht, nach einem erfolgreichen Abschluss das kooperative Ausbildungsangebot auf weitere Städte und Kommunen in Rheinland-Pfalz, die entsprechende Bedarfe haben, auszuweiten.

Kettensägenkurs und Kranführerschein

Zum Start des Pilotprojekts haben in Pirmasens insgesamt neun künftige Brandmeister – je drei aus Pirmasens, Zweibrücken und Speyer – mit ihrer Grundausbildung begonnen; alle waren bereits zuvor schon in den jeweiligen Freiwilligen Feuerwehren ihrer Städte aktiv. Bis Mitte September lernen sie jetzt alle grundlegenden Tätigkeiten der Feuerwehr inklusive Maschinisten- und Kettensägenlehrgang. Hinzu kommen Exkursionen zu Firmen und Energieversorgern sowie Stapler- und Kranführerschein.

Der Lehrgang wird geleitet von Michael Ufer, dem früheren stellvertretenden Direktor der Feuerwehr Kaiserslautern. Weitere Ausbilder sind Karl-Heinz Bär, der Pirmasenser Brand- und Katastrophenschutzinspekteur und Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamts, sowie Simon Tigges, Bärs Stellvertreter im Amt. Hinzu kommen weitere Mitarbeiter des Amtes und externe Honorarkräfte, die auch bei den Berufsfeuerwehren als Ausbilder tätig sind.

Bauhilfe stellt Wohnung für Speyerer zur Verfügung

Den drei Teilnehmern aus Speyer steht über die gesamte Zeit der Grundausbildung eine möblierte Wohnung in Pirmasens zur Verfügung, da sie die weiteste Anreise haben. Die Wohnung stellt die Bauhilfe Pirmasens zur Verfügung.

„Damit jederzeit auch schnelle Hilfe gewährleistet ist, braucht es bestens ausgebildete Feuerwehrleute und stetig auch qualifizierten Nachwuchs für diese überaus verantwortungsvolle Tätigkeit. Weil es aber leider kaum noch Möglichkeiten gibt, Kameraden aus der Wehr in unserer Region zur Grundausbildung bei den Berufsfeuerwehren unterzubringen, fiel die Entscheidung, dies einfach selbst in die Hand zu nehmen“, erklärt Denis Clauer, der als Beigeordneter der Stadt für die Feuerwehr zuständig ist. – Die Feuerwehren in Pirmasens, Zweibrücken und Speyer stünden ohnehin im engen Kontakt untereinander. Clauer betont, dass das Projekt auf weitere rheinlandpfälzische Städte und Kommunen angewendet kann: „Denn da bei allen größeren Feuerwehren derzeit massiv hauptamtliches Personal eingestellt wird, stehen alle hauptamtlich besetzten Wehren vor denselben Problemen bei der Ausbildung ihrer Nachwuchskräfte“.

Hintergrund: Feuerwehr Pirmasens

Die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens ist die kommunale Brandschutzbehörde der Stadt. Gegründet 1869, zählt sie zu den ältesten Wehren des Landes Rheinland-Pfalz. Derzeit sind 18 Feuerwehrbeamte im Schichtdienst auf der zentrumsnah gelegenen Wache eingesetzt, hinzu kommen die Brandmeister-Azubis, drei Verwaltungsmitarbeiter und die zweiköpfige Amtsleitung. Ergänzend gehören rund 100 ehrenamtliche Feuerwehrleute zur Truppe.

Die Wehr gliedert sich in zwei Löschzüge für den abwehrenden Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen. Drei Feuerwehrärzte engagieren sich neben ihrer eigentlichen Tätigkeit auch in den Löschzügen und führen die Ausbildung der Feuerwehrleute im medizinischen Bereich durch.