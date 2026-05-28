Eine Ausstellung zum 140. Geburtstag würdigt den Pirmasenser Architekten und Baubeamten August Härter.

Der Verein Kunst & Kultur Pirmasens würdigt einen für Pirmasens in den 1920er Jahren wichtigen Architekten und Baurat mit einer Ausstellung zum 140. Geburtstag: August Härter (1886-1968). Der gebürtige Pirmasenser ist in Architektenkreisen ein Begriff, aber sein Werk ist einem größeren Publikum unbekannt.

Härter studierte an der Königlichen Baugewerkeschule in Stuttgart und an der TH Darmstadt. 1910 bis 1912 war er Mitarbeiter des Architekten und Hochschullehrers Karl Hofmann, danach bei Paul Meissner. Nach Kriegsende war er Referendar in der Bauverwaltung beim Kreis Worms, 1920 bis 1924 Baurat in der Abteilung Hochbau und Baupolizei der Stadt Ludwigshafen, ab 1924 Oberbaurat in Pirmasens. 1938 ging er als selbstständiger Architekt nach Frankfurt.

Die 1920er Jahre waren auch in der Architektur eine Zeit des Aufbruchs. Nach den Zerstörungen des Ersten Weltkriegs entstand vielerorts eine neue Baukultur, die Funktionalität, Klarheit und sozialen Fortschritt miteinander verbinden wollte. Auch in Pirmasens. Dort war er für das Stadtbad (sein bekanntester Bau), die Horeb-Südbebauung, die Sommerwaldsiedlung, die Husterhöhschule und den Neufferpavillon verantwortlich, den er 1929 genehmigte. Dort ist auch ab 29. Mai die Retrospektive zu August Härter zu sehen.

Info

„Härter – retro-spektive“, Pirmasens, Neufferpavillon, Zeppelinstraße 60, 29. Mai bis 19. Juni. Öffnungszeiten: Donnerstag 15.30-17.30, Freitag 15.30-17.30, Sonntag 14-17 Uhr. Der Eintritt ist frei. 6. Juni: „26 glänzt“ (20er-Jahre-Party, mit Eintritt).

Vernissage: Freitag, 29. Mai, 19 Uhr.