Die Ladenfläche in der Bahnhofstraße 1 haben sich Helmut Gieseler und Christoph Krob geteilt: Wo bisher der Upcycling-Künstler „Retronose“ Gieseler seine originellen Unikate aus gebrauchten Gegenständen angeboten hat, sind ab sofort auch die Flohmarkt-Utensilien von Krob zu finden, der Ausgewähltes aus seiner Trödelhalle hier feilbietet. Wer sich schon geärgert hat, damals das Kicker-Sonderheft von der Fußball-WM 1990 in Italien weggeworfen zu haben, wird hier ebenso fündig wie Modellauto-Sammler und DVD-Liebhaber. „Es wird jede Woche etwas Neues zu entdecken geben“, verspricht Krob, das Sortiment für Erwachsene und Kinder ständig den Bedürfnissen anzupassen. Für den Geschäftseigentümer Gieseler bedeutet die Kooperation eine Entlastung, nachdem die extrem hohen Energiekosten den Betrieb in seiner bisherigen Form nicht mehr tragbar machten. Der Kombi-Laden ist jeden Freitag von 10 bis 16 Uhr offen.