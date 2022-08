Die „Pirmasenser Resonanzen“ boten den Pirmasensern die Möglichkeit, die Geschichte der Fußgängerzone künstlerisch aufzuarbeiten und Visionen für die Zukunft der Stadt zu entwickeln.

Mit der Aktion „Resonanzen on tour“ hatte die Montag-Stiftung Kunst und Gesellschaft das Zentrum von Pirmasens für ein ungewöhnliches Kunstprojekt ausgewählt. Hierfür hatte die gemeinnützige Stiftung mehrere Künstler eingeladen, die ganz unterschiedliche Aktionen und Workshops veranstaltet haben – von Skulpturenbau über spezielle Führungen bis hin zu einer Modellwerkstatt.

Das Leitmotto des Projekts „Was erzählen die Steine von Pirmasens?“ kam dabei zum richtigen Zeitpunkt, denn es nahm konkreten Bezug auf die anstehende Neuausrichtung der Innenstadt mit umfassenden Umbauarbeiten. Im Zuge dessen wird unter anderem der bisherige Bodenbelag ersetzt; dessen charakteristische weiße Pflastersteine dienten während des achtwöchigen Kunstprojekts als kreative Impulsgeber. Zum Abschluss des Mitmachprojekts wurde am Wochenende in der eigens eingerichteten Projektzentrale in der Fußgängerzone eine Vielzahl kreativer Ergebnisse in Wort, Bild und Ton vorgestellt. Dazu zählen kleine Modelle aus Ton, Zucker und Styropor als skulpturale Entwürfe für spätere Umsetzungen im öffentlichen Raum. Zudem wurden großformatige Zeichnungen aus Abreibungen der Fußgängerzone ausgestellt. Der Höhepunkt der „Resonanzen“ sind großformatige Bilder und Porträts mit Texten von Bürgern der Stadt, die Antworten finden auf die Frage „Was erzählen die Steine von Pirmasens?“.