Die Gastronomie im Dahner Haus des Gastes schließt im November. Nicht nur gesundheitliche Gründe nennt das Betreiberpaar für diesen Schritt.

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“ Dieses Zitat Albert Schweitzers zog sich als Leitmotiv durch die Trauerfeier für Alt-Oberbürgermeister Jürgen Lambert am Freitag in der Heilig-Kreuz-Kirche.

Die Zukunft der Gräfensteiner Theaterspiele ist gesichert. Die Stadt Rodalben hat die Trägerschaft der Veranstaltungsreihe übernommen.

An den Zweibrücker Kitas sind jeden Tag um die 20 Erzieherinnen krank. Dazu kommen unbesetzte Stellen. Die CDU kristisert: Das führe zu enormen Belastungen der Eltern.

Der Schulleiter des Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums, Peter Gutmann, will nach Zweibrücken wechseln. Dort soll er das Hofenfels-Gymnasium leiten.

Die Dahner CDU reklamiert für sich, den Skaterpark auf den Weg gebracht zu haben. Das Wahlkampf-Klein-Klein der Schwarzen haben wir in unserer Kolumne aufs Korn genommen.

Längere Zeit waren die Linken in Zweibrücken vom politischen Radar verschwunden. Jetzt wagt die Partei einen Neustart, kündigt Nicolas Perrault an. Zusammen mit Charlie Strauch und Florian Raskopf hat er eine Ortsgruppe gegründet.

Die Laiendarsteller der Münchweilerer Kienholzraspler stehen im November wieder auf der Bühne. Die Komödie dreht sich um ein verschwundenes Picasso-Gemälde.