Vor ein paar Wochen hat der Kriminalpräventive Rat eine Umfrage zur Sicherheit in Pirmasens gestartet. Seitdem vergeht kaum eine Woche, in dem das Thema nicht diskutiert wird. Es gibt viele Menschen, die sich in Pirmasens sorgenfrei bewegen. Allerdings handelt es sich dabei meist um Männer. Ältere Frauen berichten hingegen, dass sie nicht gerne allein durch die Fußgängerzone laufen. Nicht mal am helllichten Tag. In der Redaktion beschäftigt uns das Thema Sicherheit in Pirmasens nicht erst seit der Umfrage des Kriminalpräventiven Rates. Aber im Anschluss haben wir das Thema von mehreren Seiten beleuchtet. All das sind aber letztlich nur Eindrücke und Momentaufnahmen. Die Umfrage des Kriminalpräventiven Rates erhebt nicht den Anspruch repräsentativ zu sein. Sie bildet daher nur eine mit Vorsicht zu genießende Grundlage für eine fundierte Debatte.

Vor diesem Hintergrund hat die RHEINPFALZ entschieden, eine repräsentative Umfrage zum Thema Sicherheit in Pirmasens in Auftrag zu geben. Das renommierte Marktforschungsinstitut CMR aus Mannheim wird kommende Woche 500 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger anrufen und zu ihrem Sicherheitsempfinden befragen.

Sollte in den nächsten Tagen bei Ihnen das Telefon klingeln und sich ein Mitarbeiter von CMR melden, würde ich mich freuen, wenn Sie ihm die Fragen beantworten. Über die Daten werden wir ausführlich berichten.