Schweren Herzens haben sich die beiden Kooperationspartner Caritas-Zentrum und Katholische Familienbildungsstätte Pirmasens entschieden, die geplanten drei Repair-Cafés in diesem Jahr abzusagen. Ein großer Teil der ehrenamtlichen Helfer gehöre zur Risikogruppe. Den Mindestabstand einzuhalten sei insbesondere bei offenen Angeboten gerade in der Werkstatt und der Caféstube sehr schwierig. „Wir möchten weder Besucher noch Helfer einer Gefahr aussetzen“, meint Brigitte Facco, die Leiterin der Katholischen Familienbildungsstätte. „Wir hoffen ab Februar 2021 wieder an den Start gehen zu können und bitten unsere Besucher, so lange ihre Reparaturanliegen zurückzustellen.“ Die neuen Termine werden ab Januar im neuen Programm der Familienbildungsstätte und auf der Homepage des Repair-Cafés (www.repaircafe-ps.jimdofree.com) veröffentlicht.