Isolde Schneider haben wir diese Woche in der Fußgängerzone getroffen und angesprochen. In unserem Spontaninterview hat sie sich über die Parkgebühren in der Stadt beschwert und ihre Eindrücke als Rentnerin geschildert.

Guten Tag! Dürfen wir fragen, wer Sie sind?

Ich bin Isolde Schneider und komme aus Pirmasens. Ich bin Rentnerin und nicht mehr ganz gesund, wie viele ältere Menschen. Ab und an muss ich in die Stadt und dann ärgere ich mich über die Parkgebühren.

Inwiefern?

Das ist echt der Wahnsinn, weil egal, wo man parkt – oben in der Sandstraße, in der Schäferstraße im Parkhaus oder am Exe im Parkhaus – muss man Geld bezahlen. Das Einkaufen an sich ist ja schon teuer genug. Und dann hat man endlich ein Geschäft gefunden, in dem man gerne einkauft und dann zahlt man noch einen Haufen Gebühren drauf. Die Geschäftsleute können da nichts dran machen und im Grunde genommen ist es so, dass man nicht ewig Zeit hat. Ich kann ja nicht für drei Stunden Parkgebühren reinwerfen. Und dann kommen sie und kleben einem ein Ticket für 20 Euro in die Scheibe, weil man fünf Minuten überzogen hat. Und das ist das, was mich so verdammt ärgert. Die andere Frage wäre, ob die Stadt will, dass die Leute einkaufen gehen oder wollen sie nur Parkgebühren kassieren?

Wo parken Sie denn meistens?

Ich parke oft an der Schäferstraße, da meine Geschäfte in der oberen Fußgängerzone liegen. In der anderen Richtung gibt es nur was für Jüngere, da finde ich nichts. Da gibt es ja nur die XXL-Breite und ich bin eben nicht die Dickste. Da muss man unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen.

Und was tun Sie dann zuhause?

Zuhause schaue ich mir dann Kataloge an und gucke, wo ich was bestellen kann. Internet ist auch nicht meins. Da fühle ich mich unsicher, weil ich schon über 70 bin. Mit den Jahrzehnten wird man nicht unbedingt flexibler. Irgendwann ist man durch mit dem ganzen neumodischen Kran. Dass man in jedem Geschäft gefragt wird, ob man eine App hat, nervt auch. Thema Kundenbindung: Die sollten lieber schauen, dass die Ware in Ordnung ist und der Preis, dann kommen die Leute auch.

Was wäre sonst noch eine Alternative für Sie, wenn es ums Einkaufen geht?

In eine andere Stadt fahren nicht! Ich bin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so flexibel. Man muss auch mal an die Leute denken, die allein leben. An die, deren Kinder weit weggezogen sind, weil man hier keine Arbeit findet. Das ist auch was, was mich stört. An solche Menschen denkt man gar nicht, die werden einfach ausgesondert. Es wird unheimlich viel für Familien getan: Das ist schön und gut, aber die Alten darf man auch nicht vergessen, die ja immer noch leben und nicht mehr so gut zu Fuß sind. Da muss man zum Beispiel ewig lange an die DAK laufen, weil man ja auch amtliche Dinge zu erledigen hat. Die Zeiten werden nicht mehr besser, denke ich. Ab einem gewissen Alter muss man sich aussondern.

Haben Sie sich darüber schon mit anderen Senioren ausgetauscht?

Ach, das bringt doch nichts. Das ist nur untereinander gejammert und ändert nichts. Man kann auch auf die Straße gehen, aber das ändert auch nichts. Die da oben müssten man anfangen zu denken, die leben ja auch im Alltag. Die müssten ja wissen, was unten alles kostet und wie eine Rentnerin von ihren Medikamenten noch die ganzen Zuzahlungen leistet. Und die Rente wird noch versteuert, die eh schon versteuert wurde. Das ist so das, was mich beschäftigt.