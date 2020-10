Ein Schaden in fünfstelliger Höhe ist bei einem Unfall in Pirmasens entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war am Donnerstag ein 85-Jähriger mit seinem Hyundai I10 auf der Leinenweberstraße unterwegs. Die Polizei vermutete, dass er gegen 10.30 Uhr – wohl aus Unachtsamkeit – dort gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart stieß. Das Kleinfahrzeug wiederum wurde durch den Aufprall auf einen davor parkenden BMW geschoben. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Die Schadenshöhe wird seitens der Polizei auf insgesamt knapp 25. 000 Euro geschätzt.