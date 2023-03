Die Unruhen wegen des umstrittenen Rentengesetzes der französischen Regierung sind im benachbarten Elsass/Lothringen kaum zu spüren. Anfang März traten wenige Lehrer in Bitsch und Montbronn in den Streik. Am Dienstag versammelten sich spontan mehrere Dutzend Demonstranten frühmorgens an der Autobahn A4 bei Saint-Avold und öffneten die Schranken einer Mautstelle, um Autofahrer kostenlos passieren zu lassen.

Zur Unterstützung der Streiks sammelt das lothringische Künstlerkollektiv Artopie Spenden bei der Vorführung zweier Dokumentarfilme am kommenden Dienstag und am Sonntag, 2. April. Gezeigt werden Dokumentationen zu Bürgerprotesten in dem 1970er Jahren, damals wegen eines Staudammprojekts in Belgien, und zur Bewegung der sogenannten Gelbwesten im Jahr 2018.

Aus der Pirmasenser Partnerstadt Poissy gibt es keine Berichte über Demonstrationen oder größere Streiks.