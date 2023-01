Brauchen Pirmasenser Bürger Nachschub an Gelben Säcken, können diese künftig nicht mehr nur in der Remondis-Niederlassung auf dem Staffelberg, sondern auch in den Quartierstreffs abgeholt werden. Und das wöchentlich.

In den Pirmasenser Vororten Erlenbrunn, Fehrbach, Niedersimten, Gersbach, Winzeln und Windsberg sowie in den Stadtteilen Ruhbank und Sommerwald hat die Gelbe Tonne im Januar 2022 die bisherige Sacksammlung abgelöst. In der zentralen Innenstadt sowie im Ortsbezirk Hengsberg hingegen erfolgt die Sammlung weiterhin mit Gelben Säcken. Für die Bereitstellung und Verteilung ist – wie auch bei den Gelben Tonnen – die Firma Remondis Region Südwest zuständig.

Das Unternehmen mit Sitz auf dem Staffelberg hat vor wenigen Tagen mit der Ausgabe des Jahreskontingents an alle Haushalte begonnen, in deren Gebiet der Gelbe Sack zum Einsatz kommt. Insgesamt sind das rund 8000 Haushalte in der Stadt. „Die Grundversorgung besteht aus zwei Rollen pro Haushalt, die jeweils 15 Säcke beinhalten“, informiert Sabrina Sauer, Niederlassungsleiterin der Remondis Südwest. Bis Ende Januar soll die Verteilung abgeschlossen sein.

Staffelhof für viele Bürger schlecht erreichbar

Wer dann Nachschub an Gelben Säcken braucht, kann künftig in den Quartiersbüros P11 im Winzler Viertel, dem Mittendrin in der Hauptstraße oder dem Horeb-Treff vorbeikommen. Bisher konnten sich Bürger – nachdem die Ausgabe von den Rollen in städtischen Einrichtungen wie dem Bürgerservicecenter eingestellt wurde – die Gelben Säcke nur direkt bei der Remondis-Niederlassung auf dem Staffelberg abholen, wenn die zugeteilte Menge aufgebraucht war. „Der Staffelberg ist vom Innenstadtbereich allerdings weit weg, gerade für Bürger, die nur fußläufig unterwegs sind“, sagt Bürgermeister Michael Maas.

Auf die Kritik in der Bevölkerung, dass die Betriebsstätte in Fehrbach für Menschen ohne Auto nur schwer zu erreichen sei, habe das Unternehmen nun reagiert und der Stadt Pirmasens angeboten, die Ausgabe der Gelben Säcke in den betroffenen Gebieten selbst zu organisieren. In Kooperation mit den Quartierstreffs wird ab sofort einmal pro Woche ein Mitarbeiter der Firma Remondis in einer der drei Einrichtungen vor Ort sein, um Gelbe Säcke auszugeben.

Ausgabe soll für Beratungen genutzt werden

„Wir können die Gelegenheit gleichzeitig für ein Beratungsangebot nutzen“, erläutert Sauer. Also beispielsweise: Was gehört eigentlich in den Gelben Sack? Der ist nämlich ein Rücknahmesystem des Handels für Leichtverpackungen wie Joghurtbecher, Konservendosen oder Getränkekartons. „Die Beschwerden landen oft bei uns, aber die Entsorgung der Gelben Säcke und Tonnen wird nicht von der städtischen Müllabfuhr durchgeführt“, erklärt Maas. Diese erfolge durch ein beauftragtes Privatunternehmen – in Pirmasens sei das die Remondis Region Südwest.

Die Quartiersbüros sind überzeugt davon, dass das Ausgabe-Angebot der Gelben Säcke gut genutzt werden wird. „Es gibt uns außerdem Zugang zu Menschen, die wir noch nicht kennen“, sagt Björn Heinrich vom Horeb-Treff. Gerade für Bürgergespräche sei die Verteilung der Gelben Säcke in den Quartierstreffs eine gute Schnittstelle. „Zudem haben wir von den Senioren viele Anfragen zu den Gelben Säcken bei uns“, sagt P11-Quartiersmanagerin Kathrin Kölsch.

Info

Die Ausgabezeiten für die Gelben Säcke erfolgt in allen drei Quartiersbüros jeweils zwischen 13 und 16:30 Uhr: im P11 im Winzler Viertel jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat, im Mittendrin in der Hauptstraße jeden dritten Dienstag im Monat ab dem 17. Januar und im Horeb-Treff jeden ersten Mittwoch im Monat, erstmals am 1. Februar. Das Angebot läuft das ganze Jahr über. Die Rollen können zudem weiterhin bei der Remondis-Niederlassung auf dem Staffelberg abgeholt werden.