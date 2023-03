Der Brand in einer Lagerhalle von Remondis war gravierender als es am Montag den Anschein hatte. Die Feuerwehr musste bis in den späten Abend vor Ort sein und hatte eine Katwarn-Meldung für Anwohner wegen der Rauchgase herausgegeben. Zwei Feuerwehrmänner wurden leicht verletzt.

Wie berichtet, war das Feuer gegen 11.33 Uhr ausgebrochen. Nach Mitteilung der Pressestelle der Stadtverwaltung standen bis zu 80 Kubikmeter Gewerbemüll in Flammen. Die Feuerwehr arbeitete mit Strahlrohren und Wasserwerfern. Weitere Wehrmänner aus dem gesamten Landkreis mussten nachalarmiert werden, um eine Wasserversorgung über eine 1500 Meter lange Schlauchleitung aufzubauen. Außerdem wurde ein Messfahrzeug der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr angefordert, da eine Freisetzung von gefährlichen Stoffen nicht ausgeschlossen werden konnte. „Zu keinem Zeitpunkt konnte eine gesundheitsgefährdende Konzentration von Schadstoffen nachgewiesen werden“, betonte am Dienstag die Pressestelle.

Wegen der Schlauchleitung über die Zweibrücker Straße und den Wasserturmkreisel sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Das Feuer war gegen 16 Uhr unter Kontrolle. Bis 23 Uhr wurde jedoch noch nachgelöscht. Für die Ausleuchtung der Einsatzstelle wurden das THW Pirmasens und Hauenstein angefordert.