Während viele Sportarten witterungsbedingt oder wegen der Corona-Pandemie pausieren, geht es in der Tennis-Hallenrunde unvermindert weiter.

So haben die Herren des TC Rot-Weiß Pirmasens am Wochenende in der A-Klasse Pfalz im Heimspiel gegen Grün-Weiß Frankenthal ein 3:3 erreicht. Nils Stephan (Leistungsklasse 10,7) gewann am Haseneck das Spitzeneinzel gegen Lucas Weiss (LK 8,2) mit 6:4, 7:6. Auf Position drei setzte sich der Pirmasenser Till Riehmer (LK 12,4) mit 1:6, 6:2, 10:4 gegen Marc Roth (LK 12,9) durch. Valentin Fuhrmann und Leon Weichhart verloren ihre Einzel deutlich. Den dritten Teampunkt holte dann das Einserdoppel Stephan/Fuhrmann durch ein 6:3, 7:6 gegen Weiss/Roth. Im zweiten Doppel mussten sich Oldie Jean-Philippe Devise und Alexander Stutterich mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Die Pirmasenser Herren weisen nun 3:1 Punkte auf.

In der Damen-40-Pfalzliga ist die SG Annweiler/Hauenstein mit einem 5:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Neustadt gestartet. Bei den Herren 50 führt das neue Team des TC Ruppertsweiler nach zwei 6:0-Siegen ohne Satzverlust beim TC Landstuhl und beim Park TC Grünstadt das Klassement der B-Klasse Pfalz an.