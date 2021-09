Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Stadt Pirmasens verzeichnet schon jetzt einen Rekord an Briefwählern. Knapp eine Woche vor dem eigentlichen Urnengang haben bereits 10.233 Menschen einen Antrag auf Zusendung der Unterlagen gestellt. Das entspricht 33,53 Prozent aller Wahlberechtigten in der Siebenhügelstadt. Zum Vergleich: 2017, bei der letzten Bundestagswahl, hatten insgesamt nur 21,42 Prozent der Pirmasenser ihre Stimme per Brief abgegeben.

Oberbürgermeister Markus Zwick freut sich, dass auch bei der Bundestagswahl bereits so viele Menschen von der kontaktlosen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, ihre Stimme abzugeben. In Pirmasens sind rund 30.518 Frauen und Männer zum Urnengang aufgerufen, darunter 1267 Erstwähler. Auf den Ansturm von Briefwählern hatte sich das Team um Sabrina Fritzinger, der Leiterin des Wahlbüros, gut vorbereitet. Sie rechnet damit, dass die Anzahl der Anträge in den kommenden Tagen nochmals spürbar anziehen wird.

Wer sich für die Briefwahl entscheidet, muss dafür einen Antrag stellen. Dies ist entweder mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung möglich oder elektronisch über die Internetseite der Stadtverwaltung unter oder per E-Mail an briefwahl@pirmasens.de. Alternativ besteht die Möglichkeit, über den aufgedruckten QR-Code die Dokumente zu beantragen.

Im Briefwahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz können die Wahlunterlagen persönlich abgeholt oder direkt vor Ort die beiden Stimmen abgegeben werden. Aufgrund der geltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bittet die Stadtverwaltung darum, auf Besuche im Wahlamt möglichst zu verzichten und die kontaktlose Form der Briefwahl zu nutzen.