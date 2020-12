Die Kreisverwaltung meldet einen Höchststand an Corona-Infektionen, die innerhalb eines Tages bestätigt wurden: 62 weitere Fälle wurden in der Südwestpfalz am Donnerstag gezählt. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis (Inzidenz 144,5), Pirmasens (176,5) und Zweibrücken (93,6) weiterhin als Risikogebiete ein. Das Gesundheitsamt muss nun extrem viele Infektionsketten und Kontaktpersonen ermitteln. Für vier Bewohner des AWO-Seniorenhauses Johanna Stein in Pirmasens liegen positive Testergebnisse vor. Bis weitere positive Schnelltests überprüft wurden, wird das Haus nach Rücksprache des Gesundheitsamtes mit der Beratungs- und Prüfbehörde in Landau sowie der Hausleitung vorsorglich für Besucher geschlossen. Zudem sind zwölf weitere Bewohner des Hauses Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen am Coronavirus erkrankt. Auch eine weitere Schülerin der Sechsmorgen-Grundschule in Zweibrücken wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Für 13 Kontaktpersonen wurde häusliche Quarantäne angeordnet.

Die neuen Fälle verteilen sich in der Region wie folgt: Pirmasens (16), Zweibrücken (6) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (3), Hauenstein (2), Pirmasens-Land (7), Rodalben (4), Thaleischweiler-Wallhalben (17), Waldfischbach-Burgalben (2) und Zweibrücken-Land (5).

