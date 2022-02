Am Mittwoch um 13 Uhr lief der Hund eines 60-jährigen Mannes am Eisweiher auf den Hund eines anderen Mannes zu. Daraufhin besprühte dieser Mann den Hund wohl mit Reizgas. Als der Besitzer des besprühten Hundes sich darüber beschweren wollte, sprühte der Unbekannte diesem ebenfalls ins Gesicht und schlug und trat nach dem Mann. Dann machte er sich davon. Das Opfer musste mit dem Rettungswagen versorgt werden. Neben geröteten Augen waren keine äußeren Verletzungen erkennbar. Der Täter soll ein 1,85 bis 1,90 Meter großer Brillenträger im Alter von Mitte 50 gewesen sein. Bei seinem Hund soll es sich um einen Schäferhund gehandelt haben, der einen rosafarbenen Ball im Maul trug. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.