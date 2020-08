Da in den nächsten Wochen vermehrt mit Rückkehrern aus dem Urlaub zu rechnen ist, haben sich die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz darauf verständigt, dass zunächst alle Tests in der Infekt-Ambulanz Pirmasens stattfinden sollen. Sobald die dort zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht mehr ausreichen, werde umgehend das ehemalige Corona-Testzentrum in Höhfröschen wieder aktiviert. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet seien schon jetzt verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Auf freiwilliger Basis können sich alle Reiserückkehrer auf Corona testen lassen. „Es ist wichtig für uns, den Reiserückkehrern eine zentrale Möglichkeit zu bieten, um sich testen zu lassen. Die Infekt-Ambulanz Pirmasens bietet derzeit ausreichend Kapazitäten, um eine Großzahl von Tests durchzuführen“, erklärt Landrätin Susanne Ganster. Sollten diese Kapazitäten jedoch an ihre Grenzen geraten, könne das Corona- Testzentrum in Höhfröschen schnellstmöglich wieder hochgefahren werden. Seit einigen Wochen ist das Testzentrum inaktiv, da das Aufkommen an Tests deutlich zurückgegangen ist.

Wer momentan Symptome hat, kann sich bei seinem Hausarzt oder der Infekt-Ambulanz Pirmasens testen lassen. Die Termine werden über die Hotline des Landkreises Südwestpfalz oder nach Meldung des Hausarztes vergeben. Die Hotline des Landkreises Südwestpfalz ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 06331/809-750 erreichbar. Bürger werden bei den Terminen gebeten, sich an die momentan gültigen Abstands- und Hygieneregeln zu halten und während des Aufenthalts auf dem Gelände des Gesundheitsamts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.