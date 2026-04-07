Mit seinem neuen Quintett erkundet der Düsseldorfer Saxofonist Reiner Witzel unbekannte Sphären. Christiane Magin sprach mit ihm über sein neues Format.

Sie konzertieren weltweit und haben auf Jazzfestivals wie in Montreux, Yaounde oder Odessa gespielt. Wie haben Sie Dahn für sich entdeckt?

Ja, ich reise viel und spiele in aller Welt. Gerade bin ich in Nepal, wo ich auf dem „KatJazz“-Festival in Kathmandu auftrete. Aber natürlich spiele ich auch in Deutschland. Mit meinem neuen Quintett bin ich auf Deutschlandtour und habe vor, auch im Ausland zu spielen. Mein Booker und ich suchen immer nach neuen Auftrittsorten. So sind wir auf Dahn gestoßen, wo ich das erste mal spiele.

Sie unterrichten an den Musikhochschulen Maastricht, Düsseldorf und Frankfurt. Bereichert die Zusammenarbeit mit Studenten auch Ihre eigene Musik?

Die Arbeit mit den Studierenden inspiriert mich sehr. Man bleibt am Puls der Zeit, und ich finde es auch gut, wenn man nicht immer mit denselben Musikern aus einer Generation spielt.

Beschreiben Sie Ihren Musikstil.

Das ist gar nicht so einfach und vielleicht auch ganz gut so. Natürlich ist das zentrale Element der Jazz, aber es gibt auch Einflüsse aus Soul, Trance und Trap, den populären Musikstilen unserer Zeit. Das ist eine Musik, die auch mir Spaß macht. Wir verwenden sowohl die klassischen akustischen Instrumente, aber auch Elektronik.

Ihre Kompositionen seien bildhaft, heißt es. Erzählen Sie Geschichten?

Viele meiner Kompositionen sind von Reisen und Begegnungen geprägt. So gibt es zum Beispiel das Stück „Nomansland“, das auf Bilder aus dem mittleren Westen der USA basiert, den Song über die Northern Fields oder eine Komposition, die ich im rauen Norden von Griechenland geschrieben habe.

Seit wann gibt es Ihr neues Quintett?

Ich habe es erst im Januar 2025 gegründet. Nachdem ich viele Jahre mit meinem Trio Drei im roten Kreis gespielt habe, war es Zeit für mich, mal ein neues Format auszuprobieren.

Wie haben Sie Jesse Millliner, Markus Schieferdecker und Jan Leipnitz gefunden?

Für mein Quintett habe ich ein Dreamteam zusammengestellt, Musiker, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite und gut befreundet bin.

Was ist das Besondere an Ihrer Musik?

Wir versuchen, verständlich zu bleiben, ohne dass es oberflächlich wird. Energie, Spielfreude und Raum für Spontaneität sind dabei sehr wichtig.

Warum haben Sie das Saxofon als Instrument gewählt?

Ich komme ursprünglich aus der Klassik und habe viele Jahre Waldhorn gespielt. Das Saxofon war aber immer das Instrument, das mich am meisten begeistert hat und auch die Tür zum Jazz geöffnet hat.

Was bedeutet es für Sie, mit Joyce Nuhill zu arbeiten?

Joyce ist eine junge und sehr vielseitige Sängerin, deren Stimme sich fließend vom warmen, tiefen Register bis zur klaren Kopfstimme bewegt. Ihre Stimme geht unter die Haut. Außerdem ist sie nicht nur im Jazz, sondern auch im Rhythm and Blues, Bossa Nova und Hip-Hop zu Hause. Bei ihr verbinden sich Stärke mit Verletzlichkeit - eine großartige Kombination.

Ein facettenreiches Feuerwerk aus einem Guss, hat ein Konzertbesucher über Ihre Musik gesagt. Wie geht das?

Unsere Musik vereint viele Einflüsse und Genres. Trotzdem haben wir einen eigenen Sound, teils durch die kompositorische Handschrift aber natürlich auch durch den starken persönlichen Einfluss, den jedes einzelne Bandmitglied mitbringt. Ich glaube, wir haben eine gute gemeinsame Vision davon, wie es klingen soll, ohne dass wir darüber diskutieren müssen.

Konzert

Reiner Witzel featuring Joyce Nuhill, 18. April, 20 Uhr, Dahn, Pestalozzistraße 13, Altes E-Werk. Karten: Abendkasse.

Zur Person

Er spielt Saxofon, Klarinette, Querflöte und Didgeridoo, aber studiert hat der Düsseldorfer Musiker Saxofon in Köln und New York. Sowohl solo als auch mit seinen Bands Witzel’s Venue und Drei im roten Kreis veröffentlichte er zahlreiche CDs, die es bis in die englischen und japanischen Jazz-Charts brachten, Gäste wie David Sanborn, Vernon Reid und Lew Soloff sind darauf zu hören. Konzertreisen führten den 1967 in Mannheim geborenen Musiker in alle Welt. Seine Auftritte, aber auch CD-Aufnahmen brachten ihn mit Musikern und Bands wie Dave Liebman, Alex Sipiagin, Richie Beirach, Dave Kikoski, Maceo Parker, Defunkt, Fela Kuti, Roger Cicero, Udo Lindenberg, Third World und den Supremes zusammen. Seit Jahren gehört Witzel zu den aktiven Stimmen der internationalen Jazzszene, komponiert auch Musik für Fernsehen und Theater, ist Dozent für Saxofon an den Musikhochschulen Maastricht, Düsseldorf und Frankfurt und arbeitet als Fotograf.