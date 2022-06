Am Wertstoffhof in der Ohmbach haben wir Reiner Arenth getroffen. Der Rentner lädt hier Müll ab und hat uns erzählt, woher das viele Altpapier stammt, das seinen Lieferwagen füllt und welche Arbeiten zuhause ihn in seinem Ruhestand umtreiben.

Können Sie uns verraten, wer Sie sind und wo sie herkommen?

Ich bin Reiner Arenth, 66 Jahre alt und lebe schon immer hier in Pirmasens.

Ihr kleiner Lieferwagen ist recht voll – müssen Sie oft zum Wertstoffhof fahren?

Ja, immer mal wieder, weil ich oft zuhause werkle. Diese Ladung Pappe kommt jetzt aber von meinem Nachbarn. Er hat sich bei einem Möbelhaus verschiedene Dinge bestellt und den Müll davon fahre ich ihm jetzt weg.

Was bringen Sie denn sonst noch so hier in die Ohmbach?

Eigentlich mehr Grünabfall. Ich bin oft im Garten tätig und da fällt eben viel an. Ab und zu bringe ich aber auch meinen Sperrmüll hier runter oder alte Elektrogeräte. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofs kennen mich bereits. Ich bin froh, dass heute nicht so viel los ist, sonst ist hier ja gut Betrieb.

Sie haben auch Arbeitskleidung an. Helfen Sie Ihrem Nachbarn auch gerade, die Möbel aufzubauen?

Nein, ich trage diese Klamotten oft seit ich Rentner bin und daher mehr Zeit habe, zuhause etwas herzurichten. Heute schneide ich noch die Blumen in meinem Garten, eine größere Gießaktion steht dann auch noch an.

Haben Sie da Hilfe oder machen Sie alles allein?

Nein, dafür bin ich zum größten Teil allein verantwortlich. Meine Frau hilft mir ab und an, erledigt aber die meisten Arbeiten drinnen im Haus. Ich bin seit Jahren für draußen zuständig und dafür, an den Wochenenden den Bürgersteig zu kehren. An und um ein Haus gibt es ja immer etwas zu tun.