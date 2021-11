Die Mozartgesellschaft Zweibrücken–Pirmasens hat für die Kammerkonzerte der kommenden Konzertsaison in Pirmasens wieder hervorragende Künstler eingeladen. Die Konzertreihe eröffnet am Samstag, 20. November, 19 Uhr, in der Festhalle die Pianistin Kiveli Dörken.

Dörken spielt den Klavierzyklus „Erlebtes und Erträumtes“ des tschechischen Komponisten Josef Suk und Ludwig van Beethovens letzte Klaviersonate c-Moll Nr.32 op.111. Die Pianistin erhielt ihre musikalische Ausbildung bei Karl-Heinz Kämmerling und Lars Vogt. Ihre Kindheit und frühe Jugend waren durch zahlreiche Wettbewerbserfolge geprägt, darunter erste Preise beim Internationalen EPTA-Wettbewerb in Kroatien, beim Grotrian-Steinweg-Wettbewerb und beim Internationalen Klavierwettbewerb um den Rotary-Jugend-Musikpreis.

Kiveli Dörken ist Tonalistin und Stipendiatin der Internationalen Musikakademie Liechtenstein, der Deutschen Stiftung Musikleben und des renommierten Festivals „Spannungen“. Mit acht Jahren gab sie ihr erstes Orchesterkonzert. Ihre Konzerttätigkeit führte sie in die meisten Länder Europas, außerdem nach China und in die USA. Sie ist bereits in vielen renommierten Konzertsälen aufgetreten, etwa im Gewandhaus Leipzig, in der Tonhalle Düsseldorf, in der Kölner Philharmonie, in der Philharmonie Essen, im Konzerthaus Berlin, in der Alten Oper Frankfurt und im Mariinski-Theater in St. Petersburg.

Duo-Auftritte mit der Schwester

Dörken spielte unter anderem beim „Kissinger Sommer“, beim Festival „Spannungen“ in Heimbach in der Eifel, beim Schleswig-Holstein Musik Festival und beim „Next Generation“ Festival in Liechtenstein. Höhepunkte waren Auftritte für den Dalai Lama und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kiveli Dörken steht auch als Kammermusikerin regelmäßig mit Künstlern wie Christian Tetzlaff, Sharon Kam, Elisabeth Kufferath, Florian Donderer und Tanja Tetzlaff auf der Bühne. Mit ihrer älteren Schwester Danae trat sie schon oft als Duo auf.

Der Komponist Josef Suk hat sein Klavierwerk „Erlebtes und Erträumtes“ als „Tagebuch eines Künstlers“ charakterisiert. Es gilt als sein Hauptwerk. Im zweiten Teil des Konzerts erklingt Beethovens letzte Klaviersonate c-Moll, die durch die tiefgründige und humorvolle Auseinandersetzung in Thomas Manns „Doktor Faustus“ auch in die Literaturgeschichte eingegangen ist.

Karten gibt’s für 19 Euro

Die deutsch-griechische Pianistin führt selbst in das Programm ein. Karten für das Konzert zum Preis von 19 Euro gibt es im Vorverkauf beim Pirmasenser Kulturamt, Telefon 06331/842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de, sowie an der Abendkasse in der Festhalle.