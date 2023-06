Am frühen Donnerstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass im Bereich Maler-Bürkel- und Mozartstraße ein Mann mit einem Messer Reifen von geparkten Autos plattstechen würde. An der Kreuzung Winzler- und Waisenhausstraße wurde der mutmaßliche und polizeibekannte Reifenstecher festgenommen. Das Messer wurde in der Nähe gefunden. Der 33-jährige Mann aus Pirmasens befand sich laut Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand und gab die Taten zu. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Aufgrund seines Zustandes wurde er ins Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand waren 17 Fahrzeuge betroffen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.