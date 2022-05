Nach einem Reifenstecher sucht die Polizei. der oder die Unbekannte hatte am zurückliegenden Wochenende zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in der Vogesenstraße den Reifen an einem grauen PKW Hyundai i 10 zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Dahn melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06391 9160 oder per E-Mail unter pidahn@polizei.rlp.de entgegen.