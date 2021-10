Beide Reifen auf der Beifahrerseite eines schwarzen Ford Focus haben Unbekannte zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, zerstochen. Der Wagen war laut Polizei in der Schulstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn entgegen, per E-Mail unter pidahn@polizei.rlp.de oder unter der Rufnummer 06391 9160.