Bei einem Taxiunternehmen in der Pirmasenser Ludwigstraße wurden am Wochenende an drei Fahrzeugen je ein Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr. Die Sachschadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sie nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.