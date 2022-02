Ein echtes Zuckerl steht am Dienstag, 22. Februar, auf dem Spielplan in der Pirmasenser Festhalle. Eine musikalische Reise quer durch die faszinierende Welt des Austropop sollen die Zuschauer an diesem Abend erleben – witzig, tiefschürfend und provokativ.

Die beiden Musiker Christian Auer und Armin Stockerer haben die tägliche Überdosis an Medienberichten und gesellschaftlichen Problemen satt. Sie sind reif für die Insel. Begleitet von einer exquisiten Band, trampen sie durch das Liedgut großer österreichischer Songschreiber wie Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer, Falco, Peter Cornelius, Ludwig Hirsch und der Ersten Allgemeinen Verunsicherung.

Beide Männer suchen das Glück und wollen aussteigen aus unserer oberflächlichen monotonen Gesellschaft. Der eine wurde von seiner Freundin aus der Wohnung geworfen und will bei einer Flasche Ouzo und einem schönen Zaziki seinen Beziehungsfrust vergessen, der andere wurde beim Dealen mit Cannabis erwischt und muss vor der Justiz flüchten. Auf ihrem Trip in den Süden bleiben sie in Österreich hängen, lernen jede Menge schräger Typen kennen und haben eine Menge Spaß. Am Ende sind sie geläutert. Beglückt lassen sie ihre Urlaubsidee in eine Show einfließen.

Songs mit Volkslied-Charakter

Die Songs der „großen Österreicher“ sind für eine ganze Generation so etwas wie die Volkslieder des letzten Jahrhunderts. Zu hören sind unter anderem die Hits „Schifoan“, „Strada del Sole“, „Es lebe der Sport“, „Der Kommissar“, „Es lebe der Zentralfriedhof“, „Der Café ist fertig“, „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk“, „Zwickt’s mi“, „Macho Macho“, „Banküberfall“ und viele andere.

Das Musiktheater „Reif für die Insel“ verspricht eine musikalische Reise durch das Liedgut der österreichischen Songwriter. Es ist am Dienstag, 22. Februar, ab 20 Uhr in der Pirmasenser Festhalle zu erleben. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz, Telefon 06331 842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de. In der Festhalle gilt die 2G-Regel sowie die Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Weitere Informationen und Hygienehinweise unter www.pirmasens.de/kultur.