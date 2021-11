Der CDU-Landtagsabgeordnete Christof Reichert fordert die Wiedereröffnung des Pirmasenser Impfzentrums. Er vertritt die Ansicht, dass die aktuellen Angebote nicht ausreichen. „Mir berichten viele Menschen, dass sie in den Arztpraxen keinen zeitnahen Termin für eine Impfung bekommen, vielmehr wochenlang warten müssen“, so der Politiker. Dies sei auch beim Halt des Impfbusses in Pirmasens auf dem Exerzierplatz am Dienstag deutlich geworden, als sich eine lange Schlange Impfwilliger ansammelte.

Die Nachfrage sei sehr groß und könne nicht allein durch den Impfbus und die Arztpraxen gedeckt werden, beklagt Reichert. Der Landtagsabgeordnete fordert: „Das Land muss aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemiezahlen seine bisherige Haltung schnell ändern und auch das Impfzentrum in Pirmasens wieder öffnen. Den Menschen muss schnell und unkompliziert ein Impfangebot gemacht werden.“

Das Pirmasenser Impfzentrum wurde am 30. September geschlossen, könne laut den Verantwortlichen von Stadt und Landkreis aber schnell wieder in Betrieb genommen werden.